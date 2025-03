Ilgiorno.it - Via Sammartini. Una rinascita partita dal basso

Mentre via Gluck resta in attesa di una riqualificazione, in viae via Ferrante Aporti i lavori stanno finalmente per partire. Dopo anni di degrado, i magazzini sotto il rilevato ferroviario della Stazione Centrale troveranno una nuova vita, almeno in parte. Un cambiamento atteso da tempo dall’associazione 4Tunnel, che da anni si batte per restituire dignità a quest’area: "È un momento felice per via- spiega Irma Surico, presidente dell’associazione - Sta per accadere ciò che abbiamo sempre auspicato. Già nel 2013, sul nostro sito pubblicavamo rendering in cui proponevamo che viae via Aporti diventassero sensi unici, per favorire il recupero dei magazzini raccordati. Il problema principale è sempre stato lo spazio: i marciapiedi sono troppo stretti e non permettono di valorizzare queste strutture".