Via libera di Strasburgo al piano difesa: 419 sì, 204 contrari. Pd a pezzi: si spacca sul voto

Viadi Bruxelles al libro Libro Bianco sul futuro dellaeuropea illustrato ieri da Ursula von der Leyen. Il testo, passato con 419 voti a favore, 204e 46 astenuti su 669 votanti, invita l’Ue ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza. Si chiede che le risposte ai rischi esterni siano “simili a quelle in tempo di guerra” e “accoglie con favore ilReArm Europe, proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione”.Ue, viaal Libro bianco sullacomuneViacon 442 sì, 98 no e 125 astensioni anche al testo di una risoluzione sulla “incrollabile sostegno dell’Ue all’Ucraina, dopo tre anni di guerra di aggressione della Russia”. Approvato anche un emendamento che “accoglie con favore la dichiarazione congiunta dell’Ucraina e degli Stati Uniti a seguito del loro incontro nel Regno dell’Arabia Saudita” di ieri.