Via libera del Parlamento Ue al piano di riarmo Si spacca il Pd | 11 deputati si ribellano a Elly Schlein e votano a favore

Ileuropeo ha approvato oggi in seduta plenaria una risoluzione sulla difesa europea che «accoglie con» ilReArm Europe proposto la scorsa settimana dalla Commissione europea. Il testo è stato approvato con 419 sì, 204 no e 46 astenuti. Non si tratta, tecnicamente, dell’approvazione delin sé e per sé, i cui dettagli sono d’altronde ancora in corso di elaborazione, d’intesa tra Commissione e governi nazionali. Anche perché Ursula von der Leyen ha detto nei giorni scorsi di voler porre quel progetto su un binario «accelerato» (tramite l’articolo 122 del Trattato Ue), sottraendolo di fatto all’approvazione deleuropeo. Ma nei fatti l’Assemblea di Strasburgo lo ha già ampiamente discusso in questi due giorni, e oggi ha dato il suo viadi principio, in una risoluzione che chiede che le risposte ai rischi geopolitici esterni siano «simili a quelle in tempo di guerra».