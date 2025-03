Dayitalianews.com - Via libera dall’Eurocamera al piano per il ‘ReArm Europe’ dell’Unione europea

Alla votazione il testo sulla difesa è passato, 419 si, 204 contrari e 46 astenuti.Okcon 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti al testo su Libro Bianco sul futuro della difesache invita l’Ue ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza, chiede che le risposte ai rischi esterni siano ‘simili a quelle in tempo di guerra’ e ‘accoglie con favore ilReArm Europe, proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione’ Ursula von der Leyen. L’Eurocamera afferma che l’Ue è ora il principale alleato di Kiev in seguito ‘all’apparente cambio di posizione degli Usa’ sulla guerra di aggressione della Russia. In una risoluzione approvata mercoledì mattina con 442 voti a favore, 98 contrari e 126 astenuti, gli eurodeputati criticano fermamente la politica dell’amministrazione Trump “di rappacificarsi con la Russia” e chiedono di “aumentare in modo significativo il sostegno militare a Kiev”.