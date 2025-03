Ilgiorno.it - Via Gluck, viaggio nella strada di Adriano Celentano: “Ha perso la sua anima. Assediati da B&b e auto”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Là dove c’era l’erba, ora ci sono parcheggi selvaggi e B&B. Parafrasando, si può riassumere così lo stato attuale di via, lache il Molleggiato ha reso celebre con la sua canzone manifesto. Una delle vie più famose di Milano che sta perdendo la sua identità di borgo operaio fatto di case di ringhiera e vita di quartiere. Per questo, il Municipio 2 ha votato una mozione per richiedere l’estensione dei lavori di riqualificazione della vicina via Sammartini anche alladi. Un primo passo che, però, non garantisce un intervento concreto. Il cuore pulsante della via, oggi, è il Bar, uno snodo in cui si respira ancora la Milano di una volta, dove si incontrano commercianti, residenti e turisti. Come racconta il titolare, Sebastiano Lo Monaco: “Questaè uno dei biglietti da visita della città, arrivano in tantissimi in pellegrinaggio per visitare la casa del molleggiato al civico 14.