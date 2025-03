Ilgiorno.it - Verso le Olimpiadi 2026. Aerials e moguls test in vista deIla rassegna

Prove tecniche dia Livigno. La perla dell’Alta Valle, una delle località turistiche più cool dell’intero arco alpino, sta vivendo giorni importanti in chiave olimpica con l’organizzazione dei cosiddetti primievent. L’aria dei Giochi inizia davvero a farsi sentire, a Livigno, dove nelverranno assegnati ben 26 titoli Olimpici, tra snowboard e freestyle. Un percorso di avvicinamento che entra definitivamente nel vivo, grazie alle finali Fis della Coppa del Mondo di. I funambolici atleti e atlete impegnati in queste specialità si daranno battaglia fino a venerdì per la delizia dei presenti. "È uno spettacolo – dice il sindaco di Livigno Remo Galli -, una vera e propria prova generale di quello che vedremo poi l’anno prossimo in occasione delle prove olimpiche.