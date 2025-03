Lanazione.it - Verde pubblico e lotta ai cambiamenti climatici: 125 nuovi alberi piantati in città

Pisa, 12 marzo 2025 – Sono partiti da Marina di Pisa gli interventi per la messa a dimora di 125in varie zone dellaper aumentare la copertura arborea del Comune di Pisa. Operai al lavoro in questi giorni per piantumare 40 tamerici in parchi e giardini di Marina e 10 querce nelle formelle lungo le strade dell’abitato. Sempre sul litorale il progetto di riqualificazione paesaggistica prevede inoltre la realizzazione diimpianti di irrigazione in Piazza delle Baleari, Piazza Gorgona e Piazza Sardegna a Marina di Pisa. A seguire gli interventi di rinnovo arboreo toccheranno i quartieri di Porta a Lucca, Pisanova, Putignano, San Giusto e Parco Stampace. “Sono in corso le piantumazioni di125in 10 diverse zone della, volti al miglioramento della qualità ambientale nei quartieri – dichiara il vicesindaco e assessore al, Raffaele Latrofa -.