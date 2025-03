Anteprima24.it - Verazzo: “Guardiamo partita per partita, niente tabelle”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Diciamo che la nostra chiave è proprio questa qua, essere uniti nei momenti di difficoltà. Dopo lacon Livorno e con Cividale era importante dare una scossa ai tifosi e soprattutto a noi stessi e continuare questo percorso di positività. Il successo rilancia le ambizioni di post-season”. Parla così il capitano dell’Avellino Basket, Armandodopo il successo arrivato lo scorso weekend contro la Fortitudo Bologna.Sabato si torna in campo per la sfida contro Sella Cento, match valido per il recupero della 29^ giornata di Serie A2: “Ci stiamo preparando al meglio ladurante la settimana e soprattutto restare concentrati sull’obiettivo che è quello di lasciare alte le ambizioni e magari levarci qualche grande soddisfazione”.Il Del Mauro è un fattore, l’aspetto si è confermato domenica contro Bologna: “È molto importante, soprattutto per noi giocatori che viviamo di questi momenti su un’azione importante, magari ti senti caricato e soprattutto vieni spinto dal pubblico a dare sempre di più.