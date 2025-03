Ilgiorno.it - Veniano, Ramona Rinaldi trovata morta nella doccia: i Ris di Parma nell’appartamento

Como, 12 marzo 2025 – Non si è suicidata, la donna di 39 anninel boxdel bagno dell'appartamento di famiglia, a, all'alba dello scorso 21 febbraio. ne sono convinti gli inquirenti tanto che il marito Daniele Re, disoccupato di 33 anni, ora risulta indagato per omicidio volontario. Era stato lui a chiamare i soccorsi attorno alle 5 del mattino, chiedendo aiuto e riferendo che la moglie si era chiusa a chiave in bagno e non gli rispondeva più da alcuni minuti. L'uomo è accusato dalla Procura della Repubblica di Como di omicidio e maltrattamenti. Il sopralluogo Una squadra di carabinieri del Ris diè arrivata a, per eseguire un sopralluogo all'interno dell'abitazione in cui- che lavorava in un supermercato di Olgiate Comasco - viveva con il compagno e la loro bambina di 6 anni.