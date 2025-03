Ilgiorno.it - Veniano, Ramona Rinaldi trovata morta in casa: “Mia moglie si è uccisa”. Indagato il marito

(Como) – Mamma Emanuela e la sorella Milena non credono che, madre di una bambina di nome Aurora, si possa essere tolta la vita. Non c’era nulla nella sua vita che facesse pensare a un momento di forte depressione. Ieri, nell’appartamento di, nella Bassa comasca, dove il 21 febbraio è stata ri, 39 anni, sono arrivati i Ris. IlDaniele Rè, di sei anni più giovane, ècon l’ipotesi di omicidio volontario. Un atto dovuto per consentire alla Procura di ricostruire al meglio cosa sia accaduto nell’abitazione. Insono stati sequestrati pc e telefoni. “Miasi è” aveva detto al telefono ilsubito dopo aver composto il 112. Quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione la donna era nella doccia, ormai senza vita, con una corda al collo.