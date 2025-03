Spazionapoli.it - Venezia-Napoli, l’ex direttore avverte gli azzurri: ecco cosa potrebbe andare storto

Leggi su Spazionapoli.it

mette in guardia Antonio Conte e tutto il, attenzione al: le parole.Domenica contro ililproverà a vincere per confermare quanto di buono fatto contro la Fiorentina. Sono tani gli stimoli che spingeranno gli uomini di Antonio Conte. Il primo posto in classifica è il primo, è chiaro ma sarebbe fin troppo banale limitarsi alla classifica. C’è qualdi più profondo che tiene l’attenzione deglial 100%. La voglia di riscatto, di dimostrare che l’Inter non è irraggiungibile, di confermare che quella della settimana scorsa non è una vittoria arrivata grazie ad un exploit sporadico.La squadra ha voglia di vincere e anche di non subire gol, invertendo un trend negativo che va avanti da otto partite consecutive. Ma non sarà così banale. Il, penultimo in classifica, non perde da tre partite consecutive, e contro ilha la possibilità di fare un colpaccio chevalere addirittura la salvezza.