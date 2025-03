Spazionapoli.it - Venezia-Napoli, la designazione arbitrale fa discutere: fece infuriare Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Manca sempre meno alla prossima partita di campionato di Serie A per la SSC, che domenica a ora di pranzo sarà ospite del.Trenta punti ancora in palio, dieci giornate da giocarsi col cuore in mano: la lotta per lo Scudetto in Serie A si fa sempre più avvincente. Inter,e Atalanta sono le protagoniste di una volata che promette scintille fino all’ultimo respiro. A confermarlo è anche Alessandro Buongiorno, difensore roccioso degli azzurri, che in un’intervista concessa all’edizione odierna de Il Mattino non ha nascosto la determinazione della squadra (clicca qui per leggere l’intervista). Parole che scaldano i tifosi partenopei, pronti a sostenere i loro beniamini in una corsa al Tricolore che potrebbe scriversi solo all’ultima pagina.La prossima giornata è già un banco di prova da capogiro.