Laspunta.it - Velletri. Al convegno sulle donne, i giovani chiedono la riapertura del punto d’ascolto antiviolenza

Leggi su Laspunta.it

In occasione della Giornata Internazionale della Donna – il Comune diha organizzato l’evento “, Diritti, Difesa – Disparità salariale e violenza economica” in cui sono intervenuti Patrizia Ciccotti, Presidente della Commissione Pari Opportunità e moderatrice dell’evento, il sindaco Ascanio Cascella, la dottoressa Sonia Grassi, Giudice penale del Tribunale di, il dottor Valerio De Gioia, Consigliere della Corte di Appello di Roma e consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, e la vicesindaca Chiara Ercoli.La presenza di figure istituzionali, come quelle della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, era sicuramente legata al tema trattato e poteva garantire un buon livello al dibattito previsto.Ma la parte più interessante della mattinata l’hanno offerta gli spunti di riflessione forniti dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole superiori presenti all’iniziativa.