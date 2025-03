Lanazione.it - Varchi non tarati: ecco le multe. Natale amaro per gli ambulanti

PISTOIAarrivate adche frequentano abitualmente il mercato cittadino bisettimanale che, ora, sono costretti a pagare una sanzione di 83 euro perché la vigilia diera stata autorizzata una sessione straordinaria del mercato in corrispondenza delle festività natalizie ma, a quanto pare, iZtl non eranoper il passaggio dei furgoni e mezzi di quella giornata e così è scattata la contravvenzione per essere entrati in zona non autorizzata. La polemica è divampata nei giorni scorsi e sull’argomento sono intervenuti anche due consiglieri comunali del Partito Democratico, ovvero Paolo Tosi e Lorenzo Boanini. "Circa trentasi sono ritrovati con la multa per il mercato straordinario del 24 dicembre – attacca Tosi – possibile che l’assessorato che ha autorizzato il mercato straordinario non si sia minimamente curato di avvertire la Polizia municipale che glisarebbero transitati daiZtl? Visti i verbali che sono arrivati evidentemente no.