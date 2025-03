Bergamonews.it - Varchi di Gorle, Schiavi: “Decisione egoista: lavoriamo per delle soluzioni”. Chiesta audizione in Regione

. Arriva anche la posizione del consigliere regionale bergamasco Michelesulla spinosa questione della sperimentazione decisa dal Comune dicon la chiusura ai non residenti deid’accesso al paese in via Martinella e alla rotonda di via Trento.“A distanza di più di una settimana il bilancio non può che essere negativo per i pendolari della Val Seriana e dell’hinterland est di Bergamo, già fortemente penalizzati da infrastrutture vetuste ed inadeguate”, commenta. “Una scelta unilaterale edche ha portato ad un aumento del numero di veicoli sulla Strada Provinciale 35 – continua il consigliere in orbita Fratelli d’Italia -. Come sottolineato dagli altri sindaci, il traffico non scompare, ma semplicemente si sposta”.“I 38 comuni della Valle Seriana e i pendolari – precisa – hanno più volte manifestato la loro contrarietà, ma non c’è mai stata la disponibilità dell’amministrazione a trovare una soluzione condivisa”.