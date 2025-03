Bergamonews.it - Varchi di Gorle: esordio positivo, lamentele in coda dei Comuni vicini

Hinterland Est. È bastata una sola settimana per far emergere le prime difficoltà viabilistiche legate alla chiusura deidi via Martinella e via Trento a. Se da un lato la sperimentazione voluta dall’amministrazione comunalese sembra aver alleggerito notevolmente il traffico all’interno del paese, i primi giorni hanno rapidamente mostrato l’effetto collaterale del ‘test’: il flusso di veicoli si è logicamente riversato neilimitrofi, congestionando alcune strade principali.Subito sui social sono apparse le prime. Molti pendolari hanno segnalato tempi di percorrenza più lunghi: “Grazie, 45 minuti in più per raggiungere il lavoro” scrive un utente, esprimendo il suo malcontento. Online c’è anche chi supporta la decisione dell’amministrazione Testa: “vive così da anni.