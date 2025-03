Ilgiorno.it - Vandali ne frantumano il vetro. Inutilizzabile il defibrillatore

Leggi su Ilgiorno.it

Hanno danneggiato la teca che contiene ilsemiautomatico esterno all’ingresso del Castello. La città deve fare i conti con l’ennesimo atto dismo sconsiderato. L’episodio risale a qualche giorno fa. Ad accorgersi di quanto era accaduto è stato il personale della Croce Rossa che, ogni giorno, effettua un apposito servizio per verificare l’efficienza dei dispositivi. "Ildella teca è stato frantumato – racconta Marco Bonacina, presidente della Cri di Vigevano – ma il dispositivo non è stato toccato. Un gesto ancora più fastidioso. Siamo stati noi a rimuoverlo per la necessità di farne verificare la perfetta funzionalità. Come è richiesto, ne abbiamo dato tempestiva comunicazione ad Areu che ha provveduto a toglierlo momentaneamente dalla mappa dei dispositivi installati in città.