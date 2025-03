Juventusnews24.com - Van Persie mastica amaro: «Il rigore dato all’Inter è dubbio, è stato dato un po’ facilmente e non mi sembrava ci fosse stato il contatto»

L'allenatore del Feyenoord Van Persie è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il rigore ai favori dell'Inter, che ha causato tante polemiche tra i tifosi della Juve.

«Dopo l'1-1 potevamo fare di più, è vero: è ottimo pareggiare ma dovevamo fare altri due gol. Poi dopo l'intervallo abbiamo subito il gol: è un rigore dubbio un po', forse è stato dato un po' facilmente. A me sembrava che non ci fosse stato molto contatto. I giocatori possono sbagliare: non mi arrabbio per questo. Abbiamo avuto altre occasioni, nel primo tempo Bueno ha avuto un paio di tiri dalla distanza, anche Hadj e Hancko: poi i giocatori dell'Inter si buttano davanti alla palla, mi piacciono tantissimi.»