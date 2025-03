Anteprima24.it - Vallo di Diano, sindaci dal Prefetto per sos sicurezza: ecco le proposte

Tempo di lettura: 2 minutiUn’intensificazione della presenza delle forze di polizia nel territorio dei 15 comuni deldia breve termine, ma anche un progetto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sull’Autostrada A2 che è priva di caselli e di barriere. Sono le dueche ildi Salerno Francesco Esposito ha presentato questa mattina in una riunione che ha convocato come promesso in prefettura per ascoltare idei 15 comuni del Ballo die raccogliere le preoccupazioni della comunità legate ad un incremento dei furti predatori. L’analisi si è soffermata anche su questi numeri. Ilha infatti rassicurato che l’impennata si è registrata negli ultimi due mesi e coincide con un incremento a macchia di leopardo registrato anche in altre parti della provincia e anche della regione.