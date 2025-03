.com - Valerio Scanu torna con “Solo con una parola”: il nuovo singolo dal 14 marzo

Dopo il successo di Presente, Valerio Scanu torna con un nuovo singolo, "Solo con una parola", dal 14 marzo in rotazione radiofonica e già disponibile in digitale. Il brano, pubblicato da NatyLoveYou/ADA Music Italy, è stato presentato in anteprima durante la puntata finale del format Ora o mai più condotto da Marco Liorni su Rai 1. "Solo con una parola" è un brano che esplora il potere delle parole nei momenti di fragilità, sottolineando come anche un termine possa dare la forza di andare avanti. Valerio Scanu racconta così il significato della canzone: "Questa canzone è un viaggio nel profondo della vita di ogni essere umano, nei momenti in cui, nella fragilità, una sola parola può essere forza per andare avanti".