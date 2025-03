Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi, pranzo stellato con la compagna Francesca Sofia Novello

Pesaro, 12 marzo 2024 –per, che nelle scorse ore hanno fatto visita al D’O, il celebre ristorante da due stelle Michelin di Davide Oldani a Cornaredo, alle porte di Milano. La coppia ha scelto il locale del noto chef per un’esperienza gastronomica d’eccellenza, documentata dalla stessasui social. Condivisioni sui social dellaL’influencer e modella ha infatti condiviso alcuni scatti delsu Instagram, mostrando in particolare uno degli amuse-bouche serviti al tavolo. “Che meraviglia!” ha scritto sulla foto, lasciando intravedere ai follower alcune tappe del percorso culinario proposto dallo chef. Incontro con lo chef Al termine delhanno posato per una foto all’esterno del ristorante insieme allo chef Davide Oldani, che ha accolto personalmente la coppia.