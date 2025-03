Valentino Rossi il ritorno fa scalpore | coinvolto Marquez

Leggi su Sportface.it

Perc’è unche faanche Marc, si ripropone la vecchia rivalità tra i dueSecondo weekend di gara in arrivo per la MotoGP. Il motomondiale fa tappa in Argentina per un Gp che ha un sapore particolare per Marce non solo.Proprio il circuito di Termas è stato il teatro di due battaglie tra lo spagnolo eche ne hanno segnato la rivalità in maniera importante. Il Gp d’Argentina manca dal 2023, manon gareggia a Termas dal 2019: tra pandemia e infortuni, il numero 93 della Ducati non ha più messo piede sul circuito sudamericano dove però ha vinto diverse volte. L’ultima proprio nel 2019, ma è prima di questa data che ci sono due episodi che hanno un peso non indifferente nella rivalità tra.Tutto ha inizio nel 2015, l’anno del famoso scontro di Sepang, del campionato che secondoha contribuito a far vincere a Lorenzo.