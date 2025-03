Quotidiano.net - Valentina Parisse, il video di ‘Asteroide’ in anteprima

Leggi su Quotidiano.net

E’ uscito oggi ilclip di, il nuovo singolo della cantautriceche anticipa l’ep ‘VP’ in uscita a fine mese. “Ho paura di guardarmi intorno e di te non ritrovare niente”: questa strofa del brano rappresenta in pieno il concetto chiave di, ovvero il contrasto fra il desiderio di trattenere una persona all’interno di una relazione e la necessità di lasciarla andare. “L’intero progetto racconta di una donna estremamente contemporanea, senza fronzoli e sovrastrutture, consapevole delle proprie fragilità ma anche dei propri punti di forza. C'è una buona dose di autoironia, perché è proprio da questa e dal prendersi un po’ in giro che comincia la propria libertà – spiega–.è il punto di partenza di questo percorso: nasce da una storia personale.