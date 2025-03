Secoloditalia.it - Valditara: “A scuola rilanciamo gli studi classici, più cura alla calligrafia e al latino, spazio alla Bibbia “

Il ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe, in un’ intervista al Corriere della sera, ha spiegato che le nuove indicazioni nazionali sui programmi scolastici “entreranno in vigore dal settembre 2026”, per fornire il tempo necessario alle case editrici di scrivere i nuovi libri di testo. I programmi delle scuole superiori, invece, cambieranno dall’anno successivo. “Back to the future – spiegacitando un film cult americano – ora ildiventa curriculare, ma opzionale. Si tratta di un’orasettimana in più, che le scuole decideranno come inserire nell’orario“. “Farà parte del curriculum – spiega ancora il ministro – e quindi metteremo a disposizione le risorse umane necessarie”. Inoltre, ilsarà oggetto di valutazione nelle attività scolastiche.Successivamente il titolare del Miur ha spiegato la scelta del rinserimento della lingua madre europea in quattro punti: “è una palestra di logica e abitua al ragionamento; come diceva Gramsci, abitua aare; aiuta a capire la grammatica e la sintassi italiana e a esprimersi meglio; è la testimonianza di una civiltà che ha condizionato la civiltà occidentale, la nostra”.