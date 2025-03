Ilgiorno.it - Valdisotto, tangenti in Comune: chi è il geometra “dominus” della corruzione

???, 12 marzo 2025 –in cambio di appalti e affidamenti diretti.che gli indagati chiamavano “ricarica”, “Recharge“ in inglese, il termine con il quale è stata battezzata l’operazione che ieri mattina, martedì 11 marzo, al termine di una lunga e complessa attività d’indagine svolta dalla TenenzaGuardia di Finanza di Bormio, ha visto 50 ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dei reparti del Comando provincialeGuardia di Finanza di Sondrio impegnati per l’esecuzione delle misure cautelari nei confronti di undici persone accusate di, peculato, atti contrari ai doveri d’ufficio, falso ideologico in atto pubblico e reati di natura paesaggistico ambientale richieste (e ottenute alla fine di febbraio dal Gip del Tribunale) dalla ProcuraRepubblica di Sondrio.