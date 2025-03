Lettera43.it - Vacanze di Pasqua e ponte del 25 aprile: quando chiudono le scuole regione per regione

Con la fine dell’anno scolastico ormai a portata di mano, ledie illegato al 25rappresentano una pausa benvenuta per studenti e famiglie. L’anno scolastico 2024-2025 è ormai entrato nel vivo e, per chi non è impegnato con gli esami di Stato, le prossime settimane offriranno qualche giorno di riposo. Ma come saranno distribuite ledie i ponti del 25tra le diverse Regioni italiane?di2025: il calendario scolasticoStudenti in corridoio (Getty Images).Ledi2025, come stabilito a livello nazionale, si terranno dal 17 al 22. Tuttavia, alcune Regioni italiane hanno deciso di apportare modifiche alle date in base alle proprie tradizioni scolastiche.Liguria, Valle d’Aosta e Veneto: In queste regioni, ledisi concludono con Pasquetta, il 21, senza prolungarsi fino al 22