Ilrestodelcarlino.it - Usb all’attacco: "Dirigenza Ast scorretta nel trattamento dei lavoratori nei festivi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Usb pubblico impiego Marche denuncia un comportamento "scorretto dellaAst di Ascoli riguardo aldeineiinfrasettimanali". Pur riconoscendo i diritti ai pagamenti maggiorati dal 2022, a seguito di sollecitazioni e una sentenza favorevole del Tribunale di Ancona, "l’azienda – informa il sindacato – ridurrebbe illegittimamente le ore lavorate dai dipendenti per compensare presunti debiti orari". Usb evidenzia che tale prassi viola il Ccnl di Comparto Sanità 2019-2021, che prevede compenso straordinario o riposo a scelta del lavoratore per iinfrasettimanali, senza collegamenti al monte ore. Supportati da pronunce giurisprudenziali e il parere Aran del 2024, affermano che il lavoro in questi giorni va retribuito come straordinario, indipendentemente dall’orario svolto.