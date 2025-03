Thesocialpost.it - Usa, un elicottero medico precipita nel Mississippi: morti il pilota e i due operatori sanitari a bordo

Unimpiegato per operazioni mediche si è schiantato lunedì in un’area rurale del, causando la morte dele di due membri del personaleo. La conferma arriva dall’University ofMedical Center (UMMC), che utilizzava il mezzo per il trasporto di pazienti.Il velivolo, con base a Columbus, èto attorno alle 12:30 mentre rientrava da una missione. Asi trovavano duedell’UMMC e il, dipendente della compagnia Med-Trans, che gestisce il servizio. Nessun paziente era presente al momento dell’incidente.“La famiglia dell’UMMC è devastata da questa tragedia”, ha dichiarato LouAnn Woodward, responsabile della sanità presso l’ateneo, durante una conferenza stampa. A medical #helicopter crashed in #yesterday, killing the pilot and two hospital staff members on board, officials said.