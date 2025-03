Usa-Russa, colloqui tra le Intelligence

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.20o telefonico tra il capo della Cia Ratcliff e il direttore del Servizio informazioni estere Russo (Svr) Naryshkin.Lo riferiscono i media russi. "Raggiunto un accordo su contatti regolari tra i direttori dell'Svr e della Cia per aiutare a garantire stabilità e sicurezza internazionali". Intanto,secondo il ministro degli Esteri russo Lavrov, "Europa e Regno Unito vogliono che il conflitto in Ucraina continui. Stanno preparando qualcosa" per spingere gli Usa "a un'azione aggressiva" contro Mosca.