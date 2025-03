It.insideover.com - USA interessati al GCAP, il caccia di sesta generazione anglo-italo-nipponico

Paolo Zampolli, un conoscente di lunga data ed ex dipendente di Donald Trump che ha assunto il titolo di inviato speciale degli Stati Uniti in Italia, sta spingendo affinché gli Stati Uniti entrino nel programma(Global Combat Air Programme) per undistabilito da Italia, Giappone e Regno Unito.A riferirlo è stato il media Defense News la scorsa settimana che riporta maggiori dettagli riguardanti il viaggio di Zampolli nel nostro Paese, dove ha incontrato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini il 26 febbraio. Lo stesso ministro Salvini ha riferito su X che l’incontro è stata “l’occasione per ribadire gli ottimi rapporti con la nuova amministrazione americana e rafforzare i legami economici e commerciali tra i due Paesi”.