Ilgiornaleditalia.it - Usa, in economia Trump vuole tutto subito, così spaventa i mercati e perde consenso interno

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il Tycoon non ha la pazienza di lavorare in modo ponderato per raggiungere l'obiettivo della reindustrializzazione È stato durante la prima amministrazioneche è iniziata la virata post-globale degli Stati Uniti. Dopo la vittoria del Tycoon nel 2016, insieme all'importante prova di Bern