Quotidiano.net - Usa e Ucraina trovano l’intesa sulla tregua, Mosca risponde con un raid. Tajani: “Gedda passo avanti verso la pace”

Roma, 12 marzo 2025 - Usa ehanno trovatodi 30 giorni in cambio dell’accordo sulle terre rare. È il risultato della lunga trattativa di, in Arabia Saudita, dove ieri si sono incontrate le delegazioni dei due Paesi. Antonioparla di “unimportantestrada di unagiusta e duratura per l'”. E annuncia che sul tavolo del G7 Esteri canadese ci saranno “il cessate il fuoco e la ripresa della protezione militare americana a Kiev”. L’Italia scommette sugli Usa: “Possiamo raggiungere l’obiettivo noi europei uniti insieme agli americani”. Ora il testimone passa al Cremlino, che dovrà decidere se ratificare la bozza o meno. Ma nella notteha lanciato un massiccio attacco con droni su Kiev, Kharkiv e Sumy. Diversi morto e feriti, tra di due fratellini di 12 e 13 anni.