Lapresse.it - Usa, bimbo di 4 anni chiama la polizia perché la madre mangia il suo gelato

La scorsa settimana Dez’Riel Lowery, un bambino di quattrodi Mount Pleasant, nello Stato americano del Wisconsin, hato il 911 (il numero dei servizi di emergenza) per denunciare che suaavevato il suo. “Mia mamma si sta comportando male. Mandatela in prigione”, ha detto il piccolo Dez’Riel Lowery all’operatore del 911. Mentre il centralinista del 911 cercava di capire cosa non andasse, ladel bambino ha preso il telefono e ha spiegato la situazione.Laa casa delLe poliziotte Rachel Gardinier e Francesca Ostergaard sono passate per controllare che le cose stessero realmente così. Dopo aver stabilito che ilera il motivo per cui Dez’Riel avevato il 911, uno degli agenti ha trasformato il momento in una preziosa lezione: insegnare al bambino che bisognare il 911 solo per le vere emergenze.