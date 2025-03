Abruzzo24ore.tv - Uomo armato di bastone minaccia personale del supermercato e aggredisce poliziotti

Pescara - Un 37enne con precedenti penali ha seminato il panico in undi via Tiburtina a Pescara,ndo i dipendenti con unappuntito e tentando di aggredire gli agenti intervenuti sul posto. Nella mattinata del 12 marzo 2025, undi 37 anni, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali, ha causato tensione all'interno di unsituato in via Tiburtina a Pescara. Secondo le testimonianze raccolte, l'individuo si è presentato all'ingresso dell'esercizio commerciale e, dopo una discussione con un addetto, lo hato verbalmente per poi allontanarsi rapidamente. Ildelha immediatamente allertato la Squadra Volante della Questura di Pescara, che è intervenuta prontamente sul posto. Gli agenti, dopo aver raccolto le descrizioni del soggetto, hanno iniziato le ricerche nelle vicinanze.