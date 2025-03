Isaechia.it - Uomini e Donne, nota ex dama sollevata sui social: “Hanno arrestato il mio stalker”

Leggi su Isaechia.it

Un’ ex protagonista del Trono Over diha annunciato suil’arresto dell’uomo che l’ha perseguitata per due anni.Stiamo parlando di Cristina Incorvaia, che lo scorso dicembre aveva raccontato al Corriere della Sera l’incubo vissuto per due anni a causa di uno(QUI le sue dichiarazioni). La Incorvaia – che dopopartecipò a Temptation Island con David Scarantino, conosciuto nello studio del dating show – aveva raccontato di aver conosciuto l’uomo, un 32enne, nell’aprile del 2022. Inizialmente lui si era mostrato disponibile e premuroso, offrendo il proprio aiuto per prendersi cura del cagnolino di lei. Tuttavia, quel gesto si è rivelato l’inizio di un comportamento ossessivo: “Non c’è mai stata una relazione tra noi. Quando uscivo con qualcuno, cambiava atteggiamento, diventando minaccioso”, aveva spiegato Cristina, che ricordò quando lui la minacciò di colpirla con il fucile.