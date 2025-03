Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 12/03/25

Ok, io devo dire questa cosa della quale mi vergogno tantissimo, però devo confessarlo, devo ammettere le mie colpe: ho riso un sacco durante la sfida di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti andata in onda oggi a.Lo so, lo so, è una cosa imbarazzante, inutile, trash oltre l’umana sopportazione, eppure io nel vedere Giuseppe correre sul posto (se invece di essere sul cubo fosse stato a terra ce lo saremmo ritrovato a Messina con tutti quei passetti) mentre cercava di fare il secsiiii sbottonandosi la camicia e mostrandoci il pettorale bianco e molliccio, mi sono scompisciata.Avete ragione, avete ragione, non c’è niente da ridere.Eppure ho riso. Perdoname madre por mi vida loca. Che poi, vi dirò, preferisco Giuseppe in versione ballerino che rischia di rompersi il femore in diretta tv e finire col carrellino, rispetto al vederlo protagonista degli INFINITI blocchi con Sabrina e Agnese De Pasquale che sono rientrati a pieno diritto nel catalogo dei miei personalissimi incubi.