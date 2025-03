Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Liane Arias parla dopo l’eliminazione: cosa non ha potuto fare con Gianmarco Steri

, ex corteggiatrice di, ha deciso di raccontare la sua esperienzadal programma. Durante un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, ha espresso delusione per il percorso interrotto con il tronista romano. La giovane ragazza di origini francesi e sudamericane ha rivelato di non aver avuto l’opportunità di confrontarsi con lui, pur avendolo chiesto più volte. Scopriamo nel dettaglio le sue dichiarazioni.Le parole dil’addio adaha scelto di raccontare la sua esperienza. Nonostante la delusione, ha dichiarato: “Ci tengo a spendere due parole su me stessa, perché durante il mio percorso acredo di non essere stata capita fino in fondo”. La giovane corteggiatrice ha sottolineato di non provare rabbia per la scelta di, accettando con serenità il suo percorso nel programma.