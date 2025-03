Superguidatv.it - Uomini e Donne, intervista a Gianluca Costantino: “Ho toccato il fondo ma sono ripartito da me stesso. Con Francesca non ci siamo più sentiti”

, corteggiatore di, era uscito insieme aSorrentino nella puntata di mercoledì 19 febbraio. I due si erano promessi di conoscersi meglio fuori dagli studi ma dopo alcune settimane hanno deciso di mettere fine alla loro frequentazione.In questaesclusiva rilasciata a noi di SuperGuida TV,ha parlato di sé, del suo percorso nel programma, di quanto questa esperienza lo abbia aiutato a superare il dolore per la morte prematura della madre: “Ho passato due anni davvero complicati. Prima la scoperta della malattia di mia madre, momento in cui micompletamente azzerato ed ho vissuto solo per lei. Quando ho realizzato che stava per lasciarmi, le ho dato gli ultimi abbracci e l’ho ringraziata. Poi è arrivato il buio. Mitrovato immerso nello sconforto, senza la forza di reagire, senza voglia di fare nulla.