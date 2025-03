Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco Steri “sceglie”: lacrime e una corteggiatrice se ne va

Leggi su Anticipazionitv.it

continua a essere al centro delle dinamiche di. Nella registrazione dell’11 Marzo 2025 ha vissuto momenti di forte tensione con le sue corteggiatrici. Dopo un’esterna difficile con Nadia Di Diodato, ha baciato Cristina Ferrara, scatenando la reazione di Francesca Polizzi. Quest’ultima ha lasciato lo studio visibilmente turbata, spingendoa inseguirla. Nel frattempo, Gianni Sperti ha bloccato Nadia per chiederle spiegazioni su alcune frasi dette in studio.anticipazioni: il bacio trae CristinaDurante la puntata di, è stata mostrata l’esterna trae Cristina Ferrara. I due hanno avuto modo di parlare e conoscersi meglio. Alla fine dell’incontro, è scattato un bacio tra loro. Questo momento ha creato grande scompiglio in studio, soprattutto per la reazione di Francesca Polizzi, che ha deciso di lasciare immediatamente il programma.