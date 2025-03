Isaechia.it - Uomini e Donne, Gianluca Costantino svela se ha più sentito Francesca Sorrentino e confessa: “Le critiche? Non mi hanno ferito perché…”

Leggi su Isaechia.it

, ex corteggiatore e scelta di, è tornato a parlare della fine della frequentazione con l’ex tronista.Intervistato da SuperGuida TV, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che avrebbe voluto “più tempo per conoscerci con calma” e che “dopo le mie dichiarazioni (che potete leggere QUI, ndr) non ci siamo più sentiti“. Ha quindi smentito la versione diper cui l’interruzione della loro conoscenza fosse stata una scelta condivisa. Poiha replicato alle numerosericevute durante la partecipazione a. Nello specifico, ha sottolineato di non aver preso parte al dating show unicamente per visibilità:Sono una persona molto riflessiva ed apprezzo lecostruttive. Ognuno può avere la sua opinione ma, nonostante l’agitazione e la poca tranquillità, ho cercato di essere me stesso senza mascherare nulla.