Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è il cavaliere Giuseppe: il suo vero lavoro

Leggi su Anticipazionitv.it

è uno dei nuovi protagonisti del Trono Over die, in breve tempo, ha catturato l’attenzione di Sabrina Zago. Con i suoi capelli brizzolati e un sorriso sicuro, ha subito fatto colpo. La loro conoscenza però è finita nel peggiore dei modi. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa sappiamo sulla sua vita privata e sul suo, ildiche ha conquistato Sabrinaè entrato nel parterre maschile del Trono Over con discrezione, ma ha saputo farsi notare. Uomo maturo e sicuro di sé, ha attirato subito l’interesse di Sabrina, donna dal forte temperamento e dalla grande personalità. La sua sicurezza e la sua eleganza naturale lo hanno reso uninteressante, capace di distinguersi tra gli altri protagonisti del dating show di Maria De Filippi.