Uno struggente Mastandrea e un mirabolante Mainetti | in uscita i loro due nuovi film

Vi siete mai chiesti dove si trovano davvero le persone mentre sono in coma? Con la sua opera seconda Valeriocerca di rispondere raccontandoci una storia d’amore sospesa tra i corridoi di un ospedale dove un pugno di anime aspetta vagando, sbirciando le vite degli altri come inseriti in una vetrina dove risultano invisibili. Il mondo non li vede e noi non sappiamo neanche come si chiamino i personaggi di Elsa Morante, Lino Musella e Dolores Fonzi. L’importante è resistere al vento improvviso che potrebbe portarli via da un momento all’altro. Il regista ha presentato il suo Nonostante a Venezia lo scorso anno e ora è pronto per uscire al cinema il 27 marzo.Scrive con Enrico Audenino, e dirige unmalinconico come fosse un piccolo Spoon River di speranze non ancora perdute.