Ilgiorno.it - Uno spettaolo teatrale e un recital circondati da dipinti sulla donna

Uno spettacolotra arte e parole, tra la Parigi bohémien e le leggende di Picasso e Modigliani. E unpoetico. Il tuttodalle opere di 27 artisti che raccontano la. Tutto questo sarà l’iniziativa “Un pomeriggio di teatro e poesia“, l’evento organizzato per domenica alle 17 alla Galleria civica Ezio Mariani di via Cavour, a Seregno, nell’ambito della mostra “Il femminile nell’arte - Forma, funzione, emozione“, un’esposizione collettiva curata dal critico d’arte Ivan Quaroni e promossa dalla Famiglia Artistica Seregnese. Si potrà assistere all’atto unico di teatro dal titolo “Tutti a Montmartre. Per favore! Picasso e Modigliani“, scritto dalla romanziera e drammaturga desiana Maria Altomare Sardella. Accanto a questo, ci sarà undi poesie con i versi di Domenica Alati, Mirna Bongini, Monica Orsi e Giovanni Ronzoni.