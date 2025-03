Repubblica.it - Università, ranking Qs premia ancora La Sapienza: prima al mondo negli studi classici. Exploit Iuav

L’ateneo romano in testa alla classifica per il quinto anno consecutivo. Nelle prime dieci entra l’istituto di Venezia e si confermano in due insegnamenti il Politecnico di Milano e la Bocconi. Italia settima ale seconda in Europa