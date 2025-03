Thesocialpost.it - Università migliori al mondo: 4 italiane nella Top 10

La classifica QS World University Rankings by Subject riconosce l'eccellenza de La Sapienza, che ottiene il primo posto negli studi classici per il quinto anno consecutivo. Con un punteggio di 99.1materia "Classics and Ancient History", l'ateneo romano si conferma al vertice.L'Italia si distingue a livello globale, posizionandosi settima per numero di voci in classifica e seconda tra i Paesi dell'Unione Europea, dietro solo alla Germania.La Sapienza domina negli studi classici"La conferma del primato mondiale della Sapienza negli studi classici – afferma la rettrice AntoPolimeni – consolida l'Italia come patria della cultura classica". Negli ultimi anni, sempre più studenti stranieri hanno scelto l'ateneo romano per studiare latino e civiltà antica.