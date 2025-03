Università La Sapienza si conferma prima negli studi classici Ma quasi tutti gli atenei italiani peggiorano | come si piazzano nelle classifiche

Leggi su Open.online

Nella marea diamericane e britanniche, che primeggianovarie discipline dio, si fa spazio (di nuovo) Ladi Roma: l’ateneo capitolino per il quinto anno consecutivo è il primo al mondo per gliriporta l’edizione 2025 del QS World University Rankings by Subject. Unto saldo – di fronte a mostri sacriOxfron, Cambridge e la scozzese St. Andrews e a new entryla cinese Peking University – che è un «riconoscimento dell’Italiapatria della cultura classica», ha esultato la rettrice Antonella Polimeni. Di italiano non c’è solo La: la classifica vede conferme positive anche per il Politecnico di Milano, la Normale di Pisa e la Iuav di Venezia. In un quadro che però, anno dopo anno, vede glilentamente cedere il passo ad altre istituzioni.