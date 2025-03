Università ‘La Sapienza’ prima al mondo negli studi classici è il quinto anno consecutivo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La Sapienzaal. L’edizione 2025 del report Qs world university rankings by subject conferma per ililto assoluto dell’di Roma nella materia 'classics and ancient history' con il punteggio di 99.1 e quello nazionale in ben due aree tematiche su 5: 'arts .