Quotidiano.net - Università La Sapienza al top mondiale negli studi classici secondo QS Rankings 2025

Leggi su Quotidiano.net

L'Laè la prima al mondo. L'edizionedel report QS World Universityby Subject conferma per il quinto anno consecutivo il primato assoluto dell'nella materia Classics and Ancient History con il punteggio di 99.1 e quello nazionale in ben due aree tematiche su 5: "Arts & Humanities" e "Natural Sciences", rispettivamente al 40mo e 61mo posto. A livello globale, l'Italia si colloca al settimo posto per numero di voci in classifica e per numero diclassificate. Tra i Paesi dell'Ue, l'Italia occupa ilposto, dietro solo alla Germania. "La conferma del primatodella- commenta la rettrice Antonella Polimeni - è un riconoscimento che consolida a livello globale la concezione dell'Italia come patria della cultura classica.