Roma, 12 marzo– È uscita la 15esima edizione del QS World University Rankings, lache fornisce un'analisi comparativa indipendente sulle prestazioni di oltre 1700in 100 Paesi e territori, in 55 discipline accademiche e cinque ampie aree dio. Gli atenei Usa sono in testa in 32 discipline, quasi doppio del Regno Unito (2°) con 18 discipline. A livello globale, l'si colloca al settimo posto per numero di voci ine per numero dite. Tra i Paesi dell'Unione Europea occupa il secondo posto per numero di posti incomplessivi, dietro solo alla Germania. Se invece si considerano i piazzamenti all'interno della top 100, l'occupa la terza posizione dopo Germania e Paesi Bassi sempre tra i Paesi Ue. Leal top L'di Harvard è l'istituzione più performante al mondo, con il primo posto in 19 discipline.