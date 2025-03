Thesocialpost.it - Università Federico II, paura durante l’esame: crollano calcinacci in aula

Nel pomeriggio, un’della facoltà di Ingegneria dell’II di Napoli è stata teatro di un improvviso crollo parziale del solaiolo svolgimento di un esame. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha scatenato momenti di forte tensione tra gli studenti presenti, alcuni dei quali sono rimasti sotto shock per quanto accaduto.L’incidente si è verificato in un’situata al primo piano di un edificio nel complesso di Piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta. A seguito del cedimento, l’area è stata immediatamente chiusa al pubblico e, a partire da domani, verranno avviati interventi tecnici per garantire la sicurezza della struttura e scongiurare ulteriori rischi.Secondo le prime valutazioni, il crollo sarebbe stato provocato da infiltrazioni d’acqua che avrebbero compromesso la stabilità del solaio.